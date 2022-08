Cronaca 94

Truffa sui soldi dell'antiracket: indagato il presidente dell'associazione di Gela Renzo Caponetti, sequestro da quasi 400mila euro

Titolare insieme alla moglie di un ingrosso di generi alimentari avrebbe chiesto fondi senza destinarli alle finalità di solidarietà previste dalla normativa

Redazione

Il giudice per le indagini preliminari del tribunale di Gela, su richiesta della Procura, nell'ambito di un procedimento in fase di indagini preliminari in cui risulta indagato il presidente dell'Associazione Antiracket di Gela, Renzo Caponetti, insieme alla moglie, ha applicato la misura cautelare reale del sequestro preventivo di 396.628 euro. I due, rispettivamente amministratore di fatto e titolare di una dittà individuale di commercio all'ingrosso di generi alimentari a Gela, sono indagati per i reati di malversazione a danno dello Stato e truffa aggravata per il conseguimento di erogazione pubbliche. Secondo l'imputazione provvisoria, i due indagati avrebbero presentato istanza di accesso al Fondo di solidarietà per l’ottenimento del beneficio concesso alle vittime di estorsione – nella quale indicavano, mediante artifizi e raggiri, di aver subito un danno consistente nella riduzione del fatturato e nel mancato guadagno inerente l’attività esercitata, in conseguenza di situazioni di intimidazione anche ambientale determinate dalla perdurante appartenenza all’associazione antiracket – inducendo in errore l’Ufficio del Commissario per il Coordinamento delle iniziative Antiracket e Antiusura in ordine all’accoglimento dell’istanza e percependo una somma di 396.628 euro non destinandola alle finalità previste dalla normativa in materia di elargizioni agli appartenenti di associazioni di solidarietà. Le indagini preliminari sono tutt'ora in corso e sono condotte, su delega della Procura, dalla Guardia di Finanza di Gela.



