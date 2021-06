Cronaca 2146

Sequestrati beni per oltre un milione di euro: sigilli anche ad un locale situato all'Outlet Village di Agira

L'operazione è stata condotta dalla Dia di Caltanissetta nei confronti di un imprenditore 54enne di Leonforte

Redazione

11 Giugno 2021 08:16

La Direzione Investigativa Antimafia ha dato esecuzione ad un decreto di sequestro preventivo di beni, emesso dal G.I.P. del Tribunale di Enna su richiesta della locale Procura della Repubblica, nei confronti di un imprenditore 54enne di Leonforte gravato da numerosi precedenti penali, tra i quali anche una condanna in primo grado per usura. Il provvedimento, emanato nell’ambito di procedimento penale che vede l’imprenditore indagato con altri 10 soggetti per trasferimento fraudolento di valori e autoriciclaggio, trae origine da una complessa attività d’indagine svolta dalla D.I.A. che ha permesso di accertare l’esistenza di numerosi atti di attribuzione fittizia della titolarità o della disponibilità di beni, denaro o altra utilità, posti in essere dallo stesso al fine di sottrarli alla misura di prevenzione patrimoniale emessa su proposta del Direttore dalla DIA nei suoi confronti nel 2018.

Il decreto ha colpito l’intero compendio aziendale di una ditta attiva nel commercio al dettaglio di telefonia ed apparecchi di telecomunicazione, il 75,5% del capitale sociale di una s.r.l. operante nella somministrazione di bevande e alimenti sita all’interno del centro commerciale Sicilia Outlet Village in località Dittaino di Agira (EN), n. 6 beni immobili tra fabbricati e terreni ubicati nelle province di Enna e Pescara, nonché n. 2 autoveicoli, per un valore complessivo stimato in oltre 1 milione di euro.



La Direzione Investigativa Antimafia ha dato esecuzione ad un decreto di sequestro preventivo di beni, emesso dal G.I.P. del Tribunale di Enna su richiesta della locale Procura della Repubblica, nei confronti di un imprenditore 54enne di Leonforte gravato da numerosi precedenti penali, tra i quali anche una condanna in primo grado per usura. Il provvedimento, emanato nell'ambito di procedimento penale che vede l'imprenditore indagato con altri 10 soggetti per trasferimento fraudolento di valori e autoriciclaggio, trae origine da una complessa attività d'indagine svolta dalla D.I.A. che ha permesso di accertare l'esistenza di numerosi atti di attribuzione fittizia della titolarità o della disponibilità di beni, denaro o altra utilità, posti in essere dallo stesso al fine di sottrarli alla misura di prevenzione patrimoniale emessa su proposta del Direttore dalla DIA nei suoi confronti nel 2018. Il decreto ha colpito l'intero compendio aziendale di una ditta attiva nel commercio al dettaglio di telefonia ed apparecchi di telecomunicazione, il 75,5% del capitale sociale di una s.r.l. operante nella somministrazione di bevande e alimenti sita all'interno del centro commerciale Sicilia Outlet Village in località Dittaino di Agira (EN), n. 6 beni immobili tra fabbricati e terreni ubicati nelle province di Enna e Pescara, nonché n. 2 autoveicoli, per un valore complessivo stimato in oltre 1 milione di euro.

Ti potrebbero interessare