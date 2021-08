Cronaca 26

Sequestrata una busta con proiettili destinata al Papa: all'interno c'erano tre cartucce

La busta è stata intercettata al centro postale di smistamento di Pescheria Borromeo, nel Milanese

Redazione

09 Agosto 2021 12:01

Una busta contenente tre cartucce, presumibilmente di pistola, e indirizzata al Papa è stata intercettata al centro postale di smistamento di Pescheria Borromeo, nel Milanese. A chiamare i carabinieri della stazione di Paullo è stato nella notte un responsabile dell’ufficio. Sull’esterno della busta con affrancatura francese e priva di mittente è presente la scritta a penna poco leggibile. «Il Papa - Città del Vaticano, P.zza S. Pietro in Roma». La missiva è stata sottoposta a sequestro per i successivi rilievi tecnici mentre sono in corso le indagini degli investigatori dell’Arma, coordinati dal pm di turno Alessandra Cerreti. (Gds.it)



