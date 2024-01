Cronaca 161

Sequestrata l'Ocean Viking, durante il salvataggio di migranti avrebbe violato il "decreto Piantedosi"

Sos Mediterranee: "I tre soccorsi di 244 persone erano stati effettuati sotto il coordinamento delle autorità marittime"

Redazione

Sequestro amministrativo a Bari per l'Ocean Viking. A darne notizia è Sos Mediterranee che su twitter scrive: "Ocean Viking fermata per una presunta violazione del "decreto Piantedosi" per la seconda volta in due mesi. Una legge ingiusta, che punisce i soccorritori umanitari per aver svolto quel lavoro che gli Stati non riescono a fare nel #mediterraneo".

La ong sottolinea che la nave "è dunque ferma per aver effettuato una minima deviazione dalla sua rotta verso Bari. Una deviazione che non ha causato alcun ritardo su un viaggio di quasi 3 giorni. I 3 soccorsi di 244 persone erano stati effettuati sotto il coordinamento delle autorità marittime".

"Questo decreto legge è l’ennesimo tentativo di ostacolare l'assistenza alle persone in pericolo. È stato concepito per tenere le navi SAR fuori dal #mediterraneo per lunghi periodi, il che produce altre morti in mare", dice Anita, coordinatrice Sar di Ocean Viking.



