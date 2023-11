Cronaca 421

Sequestrata a Campofranco un'area pari a 10 campi di calcio adibita a raccolta di rifiuti, anche pericolosi

Erano presenti cumuli di amianto, materiale di risulta edilizio, pneumatici ed ulteriori sostanze altamente nocive per la salute

Redazione

I finanzieri del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Caltanissetta, hanno avviato un monitoraggio del territorio, anche finalizzato a garantire e salvaguardare la salute pubblica dei cittadini, attraverso mirati servizi per contrastare eventuali condotte illecite nel comparto della polizia ambientale. Nel corso delle attività, le Fiamme Gialle della Tenenza di Mussomeli hanno individuato una vasta area sita in Campofranco, estesa per circa 100.000 mq, (area pari a circa 10 campi da calcio) illegalmente adibita a raccolta di rifiuti anche pericolosi.

All’interno della stessa, priva di qualsivoglia strumento di interdizione all’accesso, erano presenti cumuli di amianto, materiale di risulta edilizio, pneumatici ed ulteriori sostanze altamente nocive per la salute della persona e dell’ambiente. I successivi accertamenti, svolti con l’ausilio dell’ufficio tecnico del Comune di Campofranco, hanno consentito di risalire ai proprietari della distesa oltre a certificare l’assenza di eventuali autorizzazioni. Alla luce del quadro indiziario si è proceduto al sequestro preventivo dell’intera area, convalidato dal GIP.



