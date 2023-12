Cronaca 415

Sequestra e uccide una ragazza di 23 anni: arrestato ex giocatore Nba. Avrebbe agito insieme alla fidanzata

Comanche è stato arrestato dagli agenti dell'FBI venerdì nella contea di Sacramento, in California

Redazione

Chance Comanche, 27enne cestista americano che nel 2023 ha giocato in Nba con i Portland Trail Blazers, è stato arrestato insieme alla 19enne fidanzata Sakari Harnden con l'accusa di omicidio dopo il ritrovamento del corpo della 23enne Marayna Rodgers nel deserto del Nevada, in una zona chiamata Henderson. La vittima era scomparsa da Las Vegas lo scorso 5 dicembre: resti umani riconducibili a lei sono stati ritrovati invece nel fine settimana. In questa stagione, Comanche stava giocando con gli Stockton Kings, una squadra della Nba Development League, che ha strappato il suo contratto al momento dell'arresto.

Rodgers, originaria di Washington, era in viaggio a Las Vegas e la sera del 5 dicembre aveva in programma di vedersi con Comanche e Harnden. Comanche è stato arrestato dagli agenti dell'FBI venerdì nella contea di Sacramento, in California, ed è stato trattenuto senza cauzione. La fidanzata è stata arrestata mercoledì a Las Vegas con l'accusa di rapimento ed è stata detenuta dietro cauzione di 500.000 dollari, secondo i registri del carcere. "Sin dall'nizio delle indagini, gli investigatori hanno avuto sospetto di un delitto e hanno trovato prove per arrestare Harnden e il suo fidanzato Comanche per il loro ruolo nel rapimento e nella scomparsa di Rodgers" ha detto la polizia di Las Vegas in un comunicato. Comanche dovrà presentarsi martedì in tribunale e la sua estradizione in Nevada è pendente. Comance ha giocato a basket al college in Arizona ed è sceso in campo in una sola partita della Nba, con i Portland Trail Blazers, il 9 aprile 2023, mettendo a referto 7 punti e 3 rimbalzi in 21 minuti sul parquet.



