Cronaca 980

Separazione e divorzio nel giro di pochissimo tempo: ecco il record di una coppia

La sentenza apripista è arrivata con largo anticipo rispetto al via libera della Suprema Corte

Redazione

Una coppia di Verona si è separata e ha divorziato lo stesso giorno. Una possibilità introdotta dalla recente riforma Cartabia, confermata dalla Cassazione solo qualche giorno fa. Ma a Verona hanno bruciato i tempi. Una coppia infatti è riuscita a ottenere il cosiddetto divorzio breve senza dover aprire due procedimenti distinti. La riforma, infatti, prevede che non sarà più necessario aspettare almeno sei mesi per presentare la richiesta di divorzio, permettendo ai Tribunali di sottoscrivere in un'unica sede un solo atto da depositare, trattando le richieste delle singole parti in un solo contesto.

Ma la sentenza apripista è arrivata con largo anticipo rispetto al via libera della Suprema Corte. Pronunciata dal Tribunale di Verona il 20 giugno 2023 ha reso reale uno dei punti-cardine del diritto di famiglia introdotto dalla Riforma Cartabia. Una procedura "lampo" che permette anche un notevole risparmio economico: non si dovrà pagare due volte l'avvocato né il cosiddetto "contributo unificato", la famigerata imposta che è dovuta tutte le volte che si comincia una causa.





