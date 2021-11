Cronaca 238

Senza stipendi da agosto, stato di agitazione dei lavoratori addetti alla pulizia delle sedi Asp di Caltanissetta

Anche l'Ugl aderisce alla vertenza dei lavoratori. Il servizio è stato assegnato dall'Asp ad una ditta esterna

Redazione

30 Novembre 2021 16:44 Condividi Notizia Facebook Twitter LinkedIn Email https://www.seguonews.it/senza-stipendi-da-agosto-stato-di-agitazione-dei-lavoratori-addetti-alla-pulizia-delle-sedi-asp-di-caltanissetta Copia Link Condividi Notizia

I lavoratori impegnati nell’appalto ASP afferente al settore delle pulizie e del servizio di ausiliarato nei presidi ospedalieri di Gela e Caltanissetta, non ricevono gli stipendi dallo scorso mese di agosto. Inutili sono state le sollecitazioni epistolari inoltrate dalla rappresentanza sindacale dell’UGL alla ditta appaltatrice NUOVA IDEA s.r.l., poiché mai riscontrate. La segreteria provinciale della UGL ha chiesto all’ASP di intervenire con i poteri consentiti dalla legge nella vertenza affinché l’Ente pubblico agisca con l’azione sostitutiva del datore di lavoro nel pagamento degli stipendi arretrati e ristabilisca la piena rettitudine a fronte delle prassi adottate dalla ditta appaltatrice NUOVA IDEA s.r.l. a discapito di tutti i lavoratori impegnati nell’appalto.

Lo scorso 29 novembre, presso la sede dell’ASP di Caltanissetta, si sono riuniti in un incontro sindacale, debitamente convocato dal dott. Danilo D’Agliano - nella qualità di Responsabile Unico del Procedimento (RUP) nell’appalto Asp - e dalla dott.ssa Adriana Panepinto - nella qualità di Direttore UOC Provveditorato ASP Caltanissetta - il segretario generale della UGL provinciale, Andrea Alario e il segretario organizzativo UGL Filippo Crucillà al fine di rendere eseguibile la richiesta sindacale nei modi e nei termini dettati nella domanda.

L’importanza dell’incontro nasce anche dalla seria preoccupazione che afferisce alla sostituzione dell’Amministratore della ditta NUOVA IDEA e ciò arrecherà sicuramente una serie di ritardi nell’attuazione delle procedure relative ai pagamenti delle spettanze ai lavoratori, poiché l’ASP potrà agire nella sua azione sostitutiva solo dopo che la ditta Appaltatrice fornirà gli elenchi nominativi degli operatori e i rispettivi conti correnti, sicché è lapalissiana la circostanza per la quale, slitterà ormai la data presunta dei pagamenti prevista per il 30 novembre.

Nel suddetto incontro sono state trattate le problematiche che riguardano la corretta applicazione del contratto in capo ai lavoratori e nello specifico è stata discussa la figura professionale degli ausiliari, non ricompresa nel CCNL Multiservizi, considerando il fatto che per chi svolge le attività di ausiliarato è prevista una responsabilità e un rischio superiore, meritevole della particolare attenzione dettate dalle norme. Si rende necessaria, inoltre, la quantificazione delle ore che riguardano il settore delle pulizie e quelle che afferiscono al servizio di ausiliarato rese dalla ditta NUOVA IDEA. Il RUP e il Direttore UOC Provveditorato ASP di Caltanissetta hanno accolto positivamente l’istanza sindacale e nella considerazione che, avverrà a breve il cambio di appalto, l’UGL ha richiesto la convocazione di una conferenza di servizi con l’azienda subentrante al fine di trattare tali delicati argomenti, domanda che è stata parimenti accolta dai Rappresentanti dell’ASP.



I lavoratori impegnati nell'appalto ASP afferente al settore delle pulizie e del servizio di ausiliarato nei presidi ospedalieri di Gela e Caltanissetta, non ricevono gli stipendi dallo scorso mese di agosto. Inutili sono state le sollecitazioni epistolari inoltrate dalla rappresentanza sindacale dell'UGL alla ditta appaltatrice NUOVA IDEA s.r.l., poiché mai riscontrate. La segreteria provinciale della UGL ha chiesto all'ASP di intervenire con i poteri consentiti dalla legge nella vertenza affinché l'Ente pubblico agisca con l'azione sostitutiva del datore di lavoro nel pagamento degli stipendi arretrati e ristabilisca la piena rettitudine a fronte delle prassi adottate dalla ditta appaltatrice NUOVA IDEA s.r.l. a discapito di tutti i lavoratori impegnati nell'appalto. Lo scorso 29 novembre, presso la sede dell'ASP di Caltanissetta, si sono riuniti in un incontro sindacale, debitamente convocato dal dott. Danilo D'Agliano - nella qualità di Responsabile Unico del Procedimento (RUP) nell'appalto Asp - e dalla dott.ssa Adriana Panepinto - nella qualità di Direttore UOC Provveditorato ASP Caltanissetta - il segretario generale della UGL provinciale, Andrea Alario e il segretario organizzativo UGL Filippo Crucillà al fine di rendere eseguibile la richiesta sindacale nei modi e nei termini dettati nella domanda. L'importanza dell'incontro nasce anche dalla seria preoccupazione che afferisce alla sostituzione dell'Amministratore della ditta NUOVA IDEA e ciò arrecherà sicuramente una serie di ritardi nell'attuazione delle procedure relative ai pagamenti delle spettanze ai lavoratori, poiché l'ASP potrà agire nella sua azione sostitutiva solo dopo che la ditta Appaltatrice fornirà gli elenchi nominativi degli operatori e i rispettivi conti correnti, sicché è lapalissiana la circostanza per la quale, slitterà ormai la data presunta dei pagamenti prevista per il 30 novembre. Nel suddetto incontro sono state trattate le problematiche che riguardano la corretta applicazione del contratto in capo ai lavoratori e nello specifico è stata discussa la figura professionale degli ausiliari, non ricompresa nel CCNL Multiservizi, considerando il fatto che per chi svolge le attività di ausiliarato è prevista una responsabilità e un rischio superiore, meritevole della particolare attenzione dettate dalle norme. Si rende necessaria, inoltre, la quantificazione delle ore che riguardano il settore delle pulizie e quelle che afferiscono al servizio di ausiliarato rese dalla ditta NUOVA IDEA. Il RUP e il Direttore UOC Provveditorato ASP di Caltanissetta hanno accolto positivamente l'istanza sindacale e nella considerazione che, avverrà a breve il cambio di appalto, l'UGL ha richiesto la convocazione di una conferenza di servizi con l'azienda subentrante al fine di trattare tali delicati argomenti, domanda che è stata parimenti accolta dai Rappresentanti dell'ASP.

© Riproduzione riservata

Ti potrebbero interessare