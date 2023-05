Cronaca 213

Senza patente da 14 anni causa un incidente e scappa: rintracciato e denunciato

L'indagine svolta grazie all'impianto di videosorveglianza presente nella zona

Redazione

Gli agenti della polizia locale di Noventa Padovana hanno denunciato un automobilista di Campolongo Maggiore per omissione di soccorso e fuga da incidente con feriti. Da quanto ricostruito dagli agenti del comandante Mario Carrai, il quarantenne, proveniente da Camin e diretto verso il centro di Noventa Padovana, al volante di una Peugeot 207 non è riuscito ad arrestare la corsa della sua auto in corrispondenza del Ponte sul Piovego e ha causato un tamponamento a carambola. Dopo essere sceso dall’auto, ha convinto i conducenti degli altri due veicoli coinvolti, una Kia Sportage e una Audi Q5, a spostarsi più avanti fuori dalla carreggiata, con la scusa di non intralciare il traffico, ma al primo incrocio ha imboccato una laterale e si è dato alla fuga. All'arrivo della Polizia Locale le due vittime, un cinquantanovenne padovano e una quarantunenne cinese, hanno raccontato l'accaduto. Uno di loro è stato poi trasportato in ospedale dall'ambulanza.

Gli agenti, grazie alla videosorveglianza sono risaliti alla targa e al modello dell'auto del "pirata". Sono così andati a trovarlo sul posto di lavoro grazie alla collaborazione con i colleghi di Campolongo Maggiore. Qui hanno rinvenuto la Peugeot ancora incidentata e hanno messo l'uomo di fronte alle proprie responsabilità. Tra le altre cose è emerso che l'indagato guidava senza patente dal 2009 il documento gli era stato ritirato per mancanza di requisiti psicofisici.



