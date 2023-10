Cronaca 394

Sente i cani abbaiare ed esce in strada ma qualcuno gli spara: tentato omicidio a Partinico

E' arrivato nei pressi del giardino ed è stato ferito con un colpo di fucile

Redazione

Tentato omicidio la scorsa notte a Partinico (Pa). Un giovane di 29 anni è stato colpito all’addome da un colpo di fucile. E’ successo nei pressi di un B&B che si trova lungo la strada provinciale 63. Il figlio del titolare è uscito fuori nel giardino perché sentiva i cani abbaiare. E’ arrivato nei pressi del giardino ed è stato ferito con un colpo di fucile in pancia. Il giovane è stato portato in codice rosso all’ospedale Civico a Partinico dai sanitari del 118. Si trova ricoverato all’ospedale non è in pericolo di vita. Le indagini sono condotte dai carabinieri che stanno cercando chi ha sparato. (ANSA)



