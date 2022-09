Politica 1705

Senato, collegi plurinominali: ecco tutti gli eletti in Sicilia, ce la fa la gelese Ketty Damante

In precedenza deputata all'Ars adesso la gelese pentastellata Damante siederà al Senato

Redazione

In Sicilia nei collegi plurinominali per il Senato sono stati eletti tre candidati del M5s, 2 del Pd, 2 di FdI, 1 di Fi, 1 di Iv-Azione, 1 della Lega. Per il M5s sono eletti senatori Concetta Damante, l’ex sottosegretaria Barbara Floridia, l’ex magistrato Roberto Scarpinato. Per il Pd sono stati eletti l’ex segretaria generale della Cisl Annamaria Furlan e Antonio Nicita. Per FdI eletti Carmela Bucalo e l’ex governatore siciliano Nello Musumeci. Per Forza Italia eletto Giovanni Miccichè, per Azione- Iv eletto il leader di Azione Carlo Calenda, e per la Lega eletto Nino Germanà.



