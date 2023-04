Cronaca 622

Selfie e video sdraiati di notte sulla statale: la folle sfida di un gruppo di adolescenti

Il folle gioco di alcuni ragazzini che si registra in provincia di Frosinone. Una specie di roulette russa

Redazione

Ci si sdraia sull'asfalto, si attende che arrivi la prima auto e, dopo che l'automobilista ha frenato di botto o ha sterzato all'improvviso per evitare la tragedia, ci si alza e si va via. Una roulette russa per scattare selfie e fare video da condividere sui social. Il folle gioco, che oltreoceano viene chiamato planking, la notte scorsa è stato fatto sulla strada regionale Casilina, nel comune di Piedimonte San Germano, in provincia di Frosinone, e ancora una volta ha avuto come protagonisti dei ragazzini.

