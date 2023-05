Cronaca 203

Sei chili di hashish in auto: carabinieri arrestano un insospettabile

I militari di Fossato di Vico hanno proceduto al controllo dell’auto e del conducente che si è mostrato nervoso

Redazione

I carabinieri di Fossato di Vico hanno messo a segno un importante colpo contro il traffico di sostanze stupefacenti. Nella nottata tra mercoledì 3 e giovedì 4 maggio, infatti, grazie a un’operazione antidroga, è stato arrestato un 50enne, incensurato e residente nell’hinterland di Roma, trovato in possesso di circa 6 chili di hashish. Il tutto è avvenuto circa mezz’ora dopo la mezzanotte, quando una pattuglia ha notato una Fiat 500 che percorreva, invadendo più volte la corsia opposta, la SS 3 Flaminia all’altezza della frazione di Purello in direzione Fano. I militari, essendosi insospettiti dall’andatura del veicolo, hanno proceduto al controllo dell’auto e del conducente.

L’uomo, che viaggiava da solo, è apparso da subito nervoso, oltre ad essere evasivo e confuso nelle risposte, atteggiamento che ha portato i carabinieri ad approfondire l’accertamento in atto. Durante la perquisizione dell’automobile sono state rinvenute due buste nascoste sotto il sedile del passeggero, al cui interno venivano trasportati 60 panetti di hashish da 100 grammi l’uno. Il valore di questa quantità si aggira intorno ai 10.000 euro all’ingrosso, mentre al dettaglio può raggiungere oltre 60.000 euro. Lo stupefacente è stato sequestrato, mentre il corriere dichiarato in stato di arresto è stato condotto nella casa circondariale di Perugia - Capanne a disposizione dell’autorità giudiziaria.



© Riproduzione riservata

