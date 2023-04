Segregata in casa a 24 anni da marito e suocera, arrestati: "Si era sposata via social"

Si era sposata sui social. A distanza: dal Pakistan. Quando poi è arrivata in Italia, a Sondrio, e aveva conosciuto il marito e la famiglia era entrata in un incubo. Sarebbe stata costretta a vivere da segregata in casa, a 24 anni, fino all'operazione dei carabinieri che ha portato all'arresto di una 52enne e di un 24enne pachistani. Il marito della donna lavorava come magazziniere. Anni fa si era trasferito con la famiglia a Sondrio. Era un cugino di una ragazza, 24enne, che sarebbe stata obbligata dalla famiglia a sposare quel ragazzo che non aveva mai visto né conosciuto di persona. Il matrimonio si era tenuto via social lo scorso ottobre. Quando è arrivata in Italia la 24enne si sarebbe ritrovata a vivere nella stessa casa con i suoceri e due cognati.