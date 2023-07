Politica 132

Segesta, il parco archeologico torna fruibile. Scarpinato: "Garantiamo la stagione estiva"

Dopo l'incendio dei giorni scorsi l'assessore ai Beni culturali si è recato nel sito archeologico

Redazione

Da questa mattina, con la riapertura del tempio, il Parco archeologico di Segesta torna fruibile dopo l’incendio divampato nei giorni scorsi. Lo rende noto l’assessore ai Beni culturali e all'identità siciliana, Francesco Paolo Scarpinato. «Grazie all’azione tempestiva e coordinata del direttore Luigi Biondo e del personale, che ringrazio per il lavoro fatto, la Regione è riuscita – dichiara Scarpinato – a riaprire il parco in tempi straordinariamente brevi, garantendo sia la fruizione del sito sia la stagione estiva degli spettacoli che prenderà il via domani sera con il concerto inaugurale di Alice».



