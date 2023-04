Cronaca 885

Sedicenne ucciso a coltellate, ci sono tre indagati. Due sono minorenni, conferiti gli incarichi per l'autopsia

L'episodio si è registrato a Modena. Fondamentale per risalire all'identità dei tre, un video che un testimone ha registrato con lo smartphone in cui si vedono le fasi più violente della rissa e dell'aggressione

Redazione

Ci sono tre indagati a Modena per la morte di Muhammad Arham, detto Tagi, sedicenne pakistano morto venerdì scorso al Policlinico di Modena a seguito di almeno una coltellata ricevuta al parco Novi Sad, a ridosso del centro storico della città emiliana, nel corso di una rissa con connazionali. Iscritti dalla procura nel registro, con le ipotesi di omicidio volontario e tentato omicidio, a vario titolo, risulterebbero due minorenni ed un maggiorenne. A riportarlo è il Resto del Carlino. Fondamentale per risalire all'identità dei tre, un video che un testimone ha registrato con lo smartphone in cui si vedono le fasi più violente della rissa e dell'aggressione. Diventate virali, le immagini hanno fornito ai carabinieri elementi fondamentali. Fuori pericolo, intanto, i due giovani a loro volta rimasti feriti, sempre a coltellate, venerdì: si tratta di un 18enne ed un 22enne originari del Pakistan. Ieri sono stati conferiti gli incarichi per eseguire l'autopsia sul cadavere del 16enne, che secondo le ultime indiscrezioni sarebbe giunto in Emilia lo scorso dicembre. Gli esami saranno fondamentali per stabilire se Muhammad Arham sia stato ucciso da una più coltellate, anche alla luce di ciò gli inquirenti tenteranno di stabilire le responsabilità degli indagati.



