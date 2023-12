"Se non ti sposi fai la fine di Saman", misure cautelari per padre e matrigna di una ragazza

Entrambi i coniugi rispondono di maltrattamenti, l'uomo anche di costrizione o induzione al matrimonio

"Se non ti sposi fai la fine di Saman Abbas". Parole che avrebbe detto alla figlia poco più che ventenne un 52enne pachistano, residente a Novellara, lo stesso paese del Reggiano dove viveva la famiglia di Saman. Per l'uomo e la moglie 37enne, matrigna della ragazza, i carabinieri hanno eseguito un divieto di comunicare e di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla vittima, nel 2021 costretta a nozze a distanza con un cugino. Lei si era opposta a sposarlo fisicamente. Disposto per tutti il braccialetto elettronico. Entrambi i coniugi rispondono di maltrattamenti, l'uomo anche di costrizione o induzione al matrimonio. (ANSA)



