"Se il motore è in avaria buttateli in mare": le intercettazioni shock della Squadra Mobile di Caltanissetta nell'inchiesta sui migranti

Era l’indicazione data dagli organizzatori agli scafisti che partivano dalla costa meridionale della Sicilia

Redazione

Se ci fossero stati problemi, come un’avaria al motore, gli scafisti avrebbero potuto “sbarazzarsi dei migranti in alto mare”. Era l’indicazione data dagli organizzatori agli scafisti che partivano dalla costa meridionale della Sicilia per prendere migranti in Tunisia e portarli nell’isola. E’ quanto emerge da intercettazioni agli atti dell’inchiesta ‘Mare aperto’ della Procura di Caltanissetta su indagini della squadra mobile della Questura Nissena.



