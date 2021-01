Attualita 879

Scuole chiuse a Gela domani e sabato: si procederà alla disinfestazione degli istituti

La decisione è stata presa dal sindaco in attesa della decisione che prenderà il Comitato Tecnico Scientifico regionale

Redazione

07 Gennaio 2021 19:28

Visto il prolungarsi della riunione del Comitato Tecnico – Scientifico regionale, chiamato ad esprimersi proprio sull'acuirsi dell'emergenza Covid in Sicilia e sulla riapertura delle scuole, il Sindaco Lucio Greco ha deciso in via precauzionale di chiudere domani e sabato tutte le scuole dell'obbligo.- Gli asili nido pubblici e privati, le scuole dell'infanzia, le elementari e le medie rimarranno chiusi. A breve sarà emessa la relativa ordinanza, valida per le giornate dell'8 e del 9 gennaio ma che potrà, ovviamente, essere prolungata.

- Gli studenti degli istituti superiori, invece, domani e sabato rientreranno in DAD.

La decisione, come detto, è stata assunta pochi minuti fa, in assenza di indicazioni chiare ed univoche da Roma e Palermo. “Come avevamo anticipato, la situazione era in divenire” ha dichiarato il Sindaco Greco, che ha poi aggiunto: “Duole dover assumere e comunicare decisioni tanto importanti così in extremis, ma la priorità ora è quella di garantire il diritto alla salute, e di limitare spostamenti e assembramenti mentre si resta in attesa di provvedimenti del Governo nazionale e di quello regionale”.



Visto il prolungarsi della riunione del Comitato Tecnico – Scientifico regionale, chiamato ad esprimersi proprio sull'acuirsi dell'emergenza Covid in Sicilia e sulla riapertura delle scuole, il Sindaco Lucio Greco ha deciso in via precauzionale di chiudere domani e sabato tutte le scuole dell'obbligo.- Gli asili nido pubblici e privati, le scuole dell'infanzia, le elementari e le medie rimarranno chiusi. A breve sarà emessa la relativa ordinanza, valida per le giornate dell'8 e del 9 gennaio ma che potrà, ovviamente, essere prolungata.

- Gli studenti degli istituti superiori, invece, domani e sabato rientreranno in DAD.

La decisione, come detto, è stata assunta pochi minuti fa, in assenza di indicazioni chiare ed univoche da Roma e Palermo. “Come avevamo anticipato, la situazione era in divenire” ha dichiarato il Sindaco Greco, che ha poi aggiunto: “Duole dover assumere e comunicare decisioni tanto importanti così in extremis, ma la priorità ora è quella di garantire il diritto alla salute, e di limitare spostamenti e assembramenti mentre si resta in attesa di provvedimenti del Governo nazionale e di quello regionale”.



News Successiva Crollo del pontile sbarcatoio a Gela, Greco: "Come se si fosse sbriciolata un'altra parte della nostra storia"

Seguici su

Google News

Resta sempre aggiornato

con le notizie di Seguonews

Ti potrebbero interessare