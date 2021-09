Attualita 226

Scuola, Giannelli: "Agli istituti il potere di assumere. Il concorso non basta"

Il presidente Associazione Presidi parla a InBlu2000: "Difficoltà nel reperire supplenti è dovuta al sistema dei concorsi centralizzati"

Redazione

20 Settembre 2021 17:04

“Nessun concorso in Italia è mai riuscito a garantire l’assunzione di 30mila persone all’anno quante ne servirebbero nel sistema scuola. Ecco perché sostengo che debbano essere le scuole ad essere dotate di poteri assunzionali”. Lo ha detto il presidente dell’Associazione Presidi, Antonello Giannelli, in un’intervista a InBlu2000, la radio nazionale DAB della Conferenza episcopale italiana, durante la prima puntata del programma ‘Buongiorno InBlu2000’, condotto da Chiara Placenti, che ha aperto il nuovo palinsesto autunnale della radio. “Soltanto così – ha aggiunto Giannelli - si riuscirebbe a garantire quel numero di assunzioni all’anno necessarie Cambiare le regole. Effettuare una sorta di concorsi a livelli di scuola, non come diceva la 107”.

“La difficoltà nel reperire supplenti – ha proseguito Giannelli - che quest’anno è anche migliorata rispetto al passato su una parte delle nomine, ha a che fare col sistema, con la struttura del sistema italiano basato su concorsi centralizzati”. “Che siano le scuole – ha concluso Giannelli a InBlu2000 - a decidere chi assumere, cosa che si fa pacificamente nella maggior parte delle nazioni straniere. Tra l’altro abbiamo un organo collegiale, il Comitato valutazione a livello di ogni singola scuola, che potrebbe occuparsi di questa questione”.



