Politica 63

Scuola, Pignatone (M5S): "785 mila euro ai comuni nisseni, 45 mila a San Cataldo"

Si tratta delle risorse del piano estate 2021, previste dal decreto sostegni, distribuite in base al numero degli alunni frequentanti le istituzioni scolastiche

Redazione

19 Maggio 2021 12:50

"Pubblicato dal Ministero dell’Istruzione il decreto che ripartisce 150 milioni alle scuole di tutta Italia. Sono circa 785 mila euro i fondi destinati alle scuole dei comuni della provincia di Caltanissetta, di questi, circa 45 mila euro i fondi per San Cataldo. Si tratta delle risorse del piano estate 2021, previste dal decreto sostegni, distribuite in base al numero degli alunni frequentanti le istituzioni scolastiche statali di ogni ordine e grado, finalizzate al potenziamento dell’offerta formativa extracurriculare, al recupero delle competenze di base, al consolidamento delle discipline, alla promozione di attività per il recupero della socialità, della proattività, della vita di gruppo delle studentesse e degli studenti anche nel periodo che intercorre tra la fine delle lezioni dell'anno scolastico 2020/2021 e l'inizio di quelle dell'anno scolastico 2021/2022. I fondi potranno essere utilizzati entro il 31 dicembre 2021”.

A darne notizia è il deputato alla Camera del Movimento 5 Stelle Dedalo Pignatone. “Un’importantissima opportunità per tutto il territorio. Investendo sulla formazione dei nostri giovani, sulla loro socialità e la vita di gruppo di studentesse e studenti, stiamo investendo sul nostro futuro. Risorse fondamentali considerato il periodo difficilissimo che i nostri ragazzi stanno affrontando a causa della pandemia” conclude il parlamentare.





"Pubblicato dal Ministero dell'Istruzione il decreto che ripartisce 150 milioni alle scuole di tutta Italia. Sono circa 785 mila euro i fondi destinati alle scuole dei comuni della provincia di Caltanissetta, di questi, circa 45 mila euro i fondi per San Cataldo. Si tratta delle risorse del piano estate 2021, previste dal decreto sostegni, distribuite in base al numero degli alunni frequentanti le istituzioni scolastiche statali di ogni ordine e grado, finalizzate al potenziamento dell'offerta formativa extracurriculare, al recupero delle competenze di base, al consolidamento delle discipline, alla promozione di attività per il recupero della socialità, della proattività, della vita di gruppo delle studentesse e degli studenti anche nel periodo che intercorre tra la fine delle lezioni dell'anno scolastico 2020/2021 e l'inizio di quelle dell'anno scolastico 2021/2022. I fondi potranno essere utilizzati entro il 31 dicembre 2021". A darne notizia è il deputato alla Camera del Movimento 5 Stelle Dedalo Pignatone. "Un'importantissima opportunità per tutto il territorio. Investendo sulla formazione dei nostri giovani, sulla loro socialità e la vita di gruppo di studentesse e studenti, stiamo investendo sul nostro futuro. Risorse fondamentali considerato il periodo difficilissimo che i nostri ragazzi stanno affrontando a causa della pandemia" conclude il parlamentare.

Ti potrebbero interessare