Attualita 192

Scuola, ministro Bianchi: "Gli orari non saranno legati al costo dell'energia"

"Stiamo investendo tempi prolungati, sui tempi pieni, stiamo dando risorse per le mense e per le palestre"

Redazione

07 Settembre 2022 09:54 Condividi Notizia Facebook Twitter LinkedIn Email https://www.seguonews.it/scuola-ministro-bianchi-gli-orari-non-saranno-legati-al-costo-dellenergia Copia Link Condividi Notizia

"La scuola deve essere l'ultima" ad essere interessata da eventuali provvedimenti sui "problemi connessi al costo dell'energia". Lo ha detto il ministro dell'Istruzione Patrizio Bianchi a Radio Anch'io su Radio 1. "La scuola ha bisogno di una presenza chiara ed esplicita e non soggetta agli andamenti del prezzo del gas", ha sottolineato il ministro commentando ipotesi di chiusure al sabato (con dad) o accorpamenti di orari per consumare meno energia negli istituti scolastici. "Stiamo investendo tempi prolungati, sui tempi pieni, stiamo dando risorse per le mense e per le palestre ma questo è un altro piano", ha aggiunto il ministro. (ANSA.It).



"La scuola deve essere l'ultima" ad essere interessata da eventuali provvedimenti sui "problemi connessi al costo dell'energia". Lo ha detto il ministro dell'Istruzione Patrizio Bianchi a Radio Anch'io su Radio 1. "La scuola ha bisogno di una presenza chiara ed esplicita e non soggetta agli andamenti del prezzo del gas", ha sottolineato il ministro commentando ipotesi di chiusure al sabato (con dad) o accorpamenti di orari per consumare meno energia negli istituti scolastici. "Stiamo investendo tempi prolungati, sui tempi pieni, stiamo dando risorse per le mense e per le palestre ma questo è un altro piano", ha aggiunto il ministro. (ANSA.It).

© Riproduzione riservata

Ti potrebbero interessare