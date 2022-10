Attualita 209

Scuola media "Verga" di Caltanissetta, progetto Erasmus per un corso di formazione sul Blended Learning

Una delegazione si è recata in Grecia per incontrare i partner di progetto provenienti dalla Spagna e dalla Turchia

Redazione

10 Ottobre 2022 20:23 Condividi Notizia Facebook Twitter LinkedIn Email https://www.seguonews.it/scuola-media-verga-di-caltanissetta-progetto-erasmus-per-un-corso-di-formazione-sul-blended-learning Copia Link Condividi Notizia

l team Erasmus dell’Istituto “A. Caponnetto” di Caltanissetta, durante la prima settimana di ottobre, si è recato a Trikala in Grecia per effettuare la seconda mobilità del progetto “A New Approach in Education: Blended Learning”. La delegazione costituita dai docenti A. Lattuca, S. Modeo, V. Presti, B. Di Simone e dal Dirigente Scolastico Maurizio Lomonaco, ha incontrato i partner di progetto provenienti dalla Spagna e dalla Turchia per seguire il corso di formazione sul Blended Learning, fornito dal Centro di formazione Aketh, a Trikala, in Tessaglia, dove si trova il famoso sito geologico delle Meteore.

Il Blended Learning è una metodologia innovativa che consente l’ incontro di un sistema educativo tradizionale con uno innovativo e digitale, con uso di piattaforme in cui la presenza del docente è imprenscindibile per lo studente che, in tal modo, potrà procedere al suo passo. Il team internazionale si incontrerà a Caltanissetta, durante il mese di novembre, per continuare la formazione che coinvolgerà l’intero Istituto, in contemporanea allo scambio a breve termine tra gli studenti della Scuola Superiore di primo grado “Giovanni Verga” e gli studenti degli Istituti scolastici della Spagna e della Turchia. I progetti Erasmus sono altamente formativi ed innovativi, favoriscono scambi linguistici e culturali e potenziamento delle soft skills



l team Erasmus dell'Istituto "A. Caponnetto" di Caltanissetta, durante la prima settimana di ottobre, si è recato a Trikala in Grecia per effettuare la seconda mobilità del progetto "A New Approach in Education: Blended Learning". La delegazione costituita dai docenti A. Lattuca, S. Modeo, V. Presti, B. Di Simone e dal Dirigente Scolastico Maurizio Lomonaco, ha incontrato i partner di progetto provenienti dalla Spagna e dalla Turchia per seguire il corso di formazione sul Blended Learning, fornito dal Centro di formazione Aketh, a Trikala, in Tessaglia, dove si trova il famoso sito geologico delle Meteore. Il Blended Learning è una metodologia innovativa che consente l' incontro di un sistema educativo tradizionale con uno innovativo e digitale, con uso di piattaforme in cui la presenza del docente è imprenscindibile per lo studente che, in tal modo, potrà procedere al suo passo. Il team internazionale si incontrerà a Caltanissetta, durante il mese di novembre, per continuare la formazione che coinvolgerà l'intero Istituto, in contemporanea allo scambio a breve termine tra gli studenti della Scuola Superiore di primo grado "Giovanni Verga" e gli studenti degli Istituti scolastici della Spagna e della Turchia. I progetti Erasmus sono altamente formativi ed innovativi, favoriscono scambi linguistici e culturali e potenziamento delle soft skills

© Riproduzione riservata

Ti potrebbero interessare