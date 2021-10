Eventi 226

Scuola, Intercultura riparte con centinaia di borse di studio: incontro informativo a San Cataldo

Pubblicato il nuovo bando di concorso per poter studiare all'estero. I volontari di Caltanissetta organizzano un incontro

Redazione

18 Ottobre 2021 12:15

Tanta voglia di riprendersi la vita e ricominciare a scoprire il mondo. Sono gli adolescenti italiani un anno dopo il Covid. Se già nel 2020 (fonte: indagine realizzata da Laboratorio Adolescenza in collaborazione con Intercultura) il 36% degli studenti delle scuole superiori avrebbe desiderato frequentare un anno di scuola all'estero, oggi a voler fare questa esperienza è addirittura il 62% degli studenti delle scuole superiori, segno che la pandemia in realtà non ha prodotto solo effetti di chiusura, ma ha motivato ancora di più i ragazzi più curiosi.

Testimoni di quest’effetto sono: Alessia, da Caltanissetta, adesso negli Stati Uniti per un programma annuale grazie ad una borsa di studio e Ceyda, recentemente arrivata dalla Turchia per vivere un anno in una famiglia nissena. Per questi “esploratori”, desiderosi non solo di viaggiare ma di scoprire nuove culture, sono aperte le iscrizioni alle selezioni di Intercultura per i programmi all’estero e le borse di studio dell’anno scolastico 2022-23. www.intercultura.it/bando-di-concorso I programmi dell’Associazione senza fini di lucro, che dal 1955 opera in Italia e in tutto il mondo attraverso la rete AFS Intercultural Programs, sono rivolti a ragazzi nati prioritariamente tra il 1 luglio 2004 e il 31 agosto 2007 e consentono di frequentare una scuola locale e di vivere insieme a una famiglia selezionata.

Anche per quest’anno il bando di concorso prevede che gli studenti che necessitano di un sostegno economico possano usufruire di una delle centinaia di borse di studio totali o parziali messe a disposizione da Intercultura attraverso il proprio fondo dedicato a questo scopo. Le iscrizioni al concorso potranno essere effettuate online dal sito di Intercultura, a partire dal 1 di settembre fino al 10 novembre 2021. Per informazioni sul bando di concorso 22-23 e le borse di studio basta collegarsi al sito www.intercultura.it dove è possibile scaricare il bando e mettersi in contatto con i volontari presenti in 159 città italiane.

Sono consultabili sempre sul sito anche le date di tutti gli appuntamenti in presenza e online con i volontari e gli ex partecipanti ai programmi di Intercultura. I volontari di Caltanissetta hanno organizzato per martedì 26 ottobre 2021 due incontri di presentazione dell’Associazione e dei suoi programmi: uno alle ore 15:00 e un altro alle ore 17:00, entrambi presso l’Aula Magna del Liceo Artistico “F. Juvara“ di San Cataldo. Per leggere l’informativa dettagliata e iscriversi: https://forms.gle/PRgpEk88AxeoBA3A6 L



Tanta voglia di riprendersi la vita e ricominciare a scoprire il mondo. Sono gli adolescenti italiani un anno dopo il Covid. Se già nel 2020 (fonte: indagine realizzata da Laboratorio Adolescenza in collaborazione con Intercultura) il 36% degli studenti delle scuole superiori avrebbe desiderato frequentare un anno di scuola all'estero, oggi a voler fare questa esperienza è addirittura il 62% degli studenti delle scuole superiori, segno che la pandemia in realtà non ha prodotto solo effetti di chiusura, ma ha motivato ancora di più i ragazzi più curiosi. Testimoni di quest'effetto sono: Alessia, da Caltanissetta, adesso negli Stati Uniti per un programma annuale grazie ad una borsa di studio e Ceyda, recentemente arrivata dalla Turchia per vivere un anno in una famiglia nissena. Per questi "esploratori", desiderosi non solo di viaggiare ma di scoprire nuove culture, sono aperte le iscrizioni alle selezioni di Intercultura per i programmi all'estero e le borse di studio dell'anno scolastico 2022-23. www.intercultura.it/bando-di-concorso I programmi dell'Associazione senza fini di lucro, che dal 1955 opera in Italia e in tutto il mondo attraverso la rete AFS Intercultural Programs, sono rivolti a ragazzi nati prioritariamente tra il 1 luglio 2004 e il 31 agosto 2007 e consentono di frequentare una scuola locale e di vivere insieme a una famiglia selezionata. Anche per quest'anno il bando di concorso prevede che gli studenti che necessitano di un sostegno economico possano usufruire di una delle centinaia di borse di studio totali o parziali messe a disposizione da Intercultura attraverso il proprio fondo dedicato a questo scopo. Le iscrizioni al concorso potranno essere effettuate online dal sito di Intercultura, a partire dal 1 di settembre fino al 10 novembre 2021. Per informazioni sul bando di concorso 22-23 e le borse di studio basta collegarsi al sito www.intercultura.it dove è possibile scaricare il bando e mettersi in contatto con i volontari presenti in 159 città italiane. Sono consultabili sempre sul sito anche le date di tutti gli appuntamenti in presenza e online con i volontari e gli ex partecipanti ai programmi di Intercultura. I volontari di Caltanissetta hanno organizzato per martedì 26 ottobre 2021 due incontri di presentazione dell'Associazione e dei suoi programmi: uno alle ore 15:00 e un altro alle ore 17:00, entrambi presso l'Aula Magna del Liceo Artistico "F. Juvara" di San Cataldo. Per leggere l'informativa dettagliata e iscriversi: https://forms.gle/PRgpEk88AxeoBA3A6 L

© Riproduzione riservata

Ti potrebbero interessare