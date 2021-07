Attualita 416

Scuola in Sicilia, prof con il vaccino e tutti con la mascherina: altrimenti sarà Dad

L’assessore regionale all’Istruzione Roberto Lagalla ha ricevuto nei giorni scorsi le direttive del ministero dell’Istruzione e del Comitato tecnico

Redazione

26 Luglio 2021 09:02

La Regione proverà a riportare tutti gli alunni in classe già dal primo giorno di scuola, il 16 settembre. Ma per riuscirci bisognerà spingere quanti più insegnanti a vaccinarsi e occorrerà imporre la mascherina anche durante le lezioni almeno all’interno delle aule più piccole. La circolare è pronta, i presidi e i prefetti la riceveranno entro la settimana. L’assessore regionale all’Istruzione Roberto Lagalla ha ricevuto nei giorni scorsi le direttive del ministero dell’Istruzione e del Comitato tecnico scientifico nazionale. E sulla base di queste ha predisposto le linee guida del nuovo anno scolastico per i presidi. L'obiettivo principale sarà aumentare la quota dei docenti vaccinati per evitare la didattica a distanza.(Gds.it, Giacinto Pipitone)



