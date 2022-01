Eventi 192

Caltanissetta, i racconti di due studentesse del "Ruggero Settimo" verranno pubblicati dalla Mondadori

Due alunne della seconda classe, Irene Amico e Giulia Nicosia, si sono distinte nel gruppo

Redazione

Il Liceo "R. Settimo", diretto da Irene Cinzia Maria Collerone, ha partecipato al Concorso “Ve lo racconto io, il mito”, indetto dall’AICC Antico e Moderno (Associazione Italiana della Cultura Classica) e organizzato nell'ambito della Giornata Mondiale della Lingua e della Cultura ellenica (https://www.aicc-anticoemoderno.com/evento/ve-lo-racconto-io-il-mito-2/). Dieci alunni, appartenenti alle classi I e II C ad indirizzo Classico, seguiti dalla prof.ssa Maria Luisa Longo, hanno partecipato al Concorso, scrivendo un testo individuale in cui era richiesta la trasposizione di un mito greco in un racconto in chiave moderna.

Due alunne della seconda classe, Irene Amico e Giulia Nicosia, si sono distinte nel gruppo ed i loro racconti sono stati giudicati fra i migliori da una giuria competente e saranno, pertanto, pubblicati nel volume “Ve lo racconto io, il mito 4”, edito da Mondadori. Irene Amico ha presentato il racconto dal titolo “Il mostro in prima pagina” (trasposizione del mito di Medusa) mentre Giulia Nicosia ha scritto il racconto “Mi chiamavano “zingara” (trasposizione del mito di Medea).

I racconti concorrono per l’inserimento nella classifica finale di merito, che premierà i cinque migliori racconti. I nomi dei vincitori saranno resi noti giorno 8 febbraio, durante gli eventi programmati per la Giornata Mondiale della Lingua e della Cultura Ellenica. In ogni caso i testi delle alunne Irene Amico e Giulia Nicosia saranno oggetto di pubblicazione. Un plauso alle provette scrittrici, ringraziandole per aver dato un personale ed interessante contributo, testimoniando con le loro narrazioni l'eterna attualità del mondo classico che non è certamente lontano dai giovani, ma si rivela sempre ricco di spunti e di opportunità di riflessione.



