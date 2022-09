Attualita 320

Scuola estiva al liceo "Volta" di Caltanissetta, messe in campo diverse attività

Sono state giornate intense e divertenti grazie alla presenza di tanti studenti

Redazione

Quest’estate si è potuto finalmente svolgere del tutto in presenza il ricco programma di attività del consueto appuntamento estivo del Liceo Scientifico “A. Volta” di Caltanissetta. Dal 31 agosto al 3 settembre il Liceo Scientifico ha ospitato all’interno dei propri laboratori di Fisica, Chimica e Biologia la Scuola Estiva 2022, che ha visti protagonisti 36 studenti delle classi terze e quarte dell’Istituto. Sono state quattro giornate di intenso, appagante e divertente lavoro sperimentale per l’apprendimento di Chimica, Fisica e Biologia; giornate nelle quali per le studentesse e gli studenti partecipanti si alternano momenti di apprendimento peer-to-peer a situazioni di confronto con ricercatori, dottori e professori universitari sia interni che esterni al Liceo Volta, a brillanti seminari tenuti dai suddetti esperti.

Lo scopo di tutte le attività proposte, un programma messo a punto dalle docenti tutor le Professoresse Maria Petitto, docente di Matematica e Fisica, ed Enza Nicosia docente di Scienze e molto apprezzato dal Dirigente Scolastico Prof. Vito Parisi, è quello di offrire ai ragazzi che mostrano spiccato interesse per le scienze sperimentali la possibilità di valorizzare le loro competenze scientifiche attraverso lo studio e l’approfondimento sperimentale immersivo al fine di incuriosirli, guidarli a porsi domande e affascinarli nella scoperta della natura e delle sue leggi. Così si svolge una giornata della Scuola Estiva: due esperti di quest’anno il Prof. Paolo Centomo, Professore di Chimica presso l’Università di Padova e la Dottoressa Valentina Butera aprono i lavori presentando la “sfida” del giorno. In un secondo step i ragazzi, dopo esser stati suddivisi in squadre da tre studenti ciascuna, svolgono le attività sperimentali nei due laboratori di Chimica e di Biologia, coadiuvati dai tutor Elena Castronovo, Eleonora Porrovecchio, Manuel Di Francesco, Massimiliano Arcarisi, M. Vittoria Lunetta, Elsa e Michele Lacagnina, Calogero Cummo e Aldo Insalaco. A fine giornata si verifica, guidati dai docenti esperti e dai tutor, il raggiungimento delle competenze delle squadre di alunni attraverso Kahoot scientifico ed elaborazione delle relazioni.

In particolare, nel laboratorio di Chimica sono stati eseguiti esperimenti che hanno permesso ai partecipanti di familiarizzare in modo semplice e immediato con i concetti della calorimetria misurando sperimentalmente il calore specifico di alcuni metalli e leghe, dell’entalpia di dissoluzione di diversi sali e dell’entalpia di alcune reazioni chimiche. Le variazioni di temperatura sono state eseguite attraverso i termometri digitali precedentemente costruiti dai tutor nel laboratorio di Fisica mediante sensori e schede Arduino. Il laboratorio di Chimica si è concluso con esperimenti sulle proprietà fondamentali dei gas perfetti. Nel laboratorio di Biologia sono stati eseguiti esperimenti sulla fermentazione lattica e sulla fermentazione alcolica, che hanno visto un’adeguata conclusione nella visita guidata presso il birrificio artigianale “Realmalto” di Caltanissetta, dove il mastro birraio Dott. Fausto Lentini ha mostrato la birrificazione dal processo fermentativo alla produzione della birra. Altri esperimenti svolti nel laboratorio di Biologia hanno riguardato le fasi della fotosintesi clorofilliana. La fase conclusiva della Scuola Estiva è stata interamente dedicata alla presentazione dei lavori da parte delle squadre di studenti. L’intesa tra gli studenti, raggiunta in pochi giorni, è stata accompagnata da performances spontanee musicali strumentali di violino, flauto e violoncello.Nell’ultima giornata, dopo aver ultimato le relazioni di laboratorio relative alle singole attività, gli studenti hanno presentato i loro lavori ai docenti esperti e ai tutor. Gli studenti hanno seguito tutta la scuola con impegno ed interesse, manifestando curiosità e spirito di collaborazione. La scuola estiva ha avuto un’ampia ricaduta non solo culturale e scientifica, ma anche sociale e relazionale, perché ha permesso a ragazzi, appartenenti a classi diverse, di lavorare, di confrontarsi e di apprendere insieme, in perfetta armonia.Validissima, per la buona riuscita della scuola estiva, è stata la collaborazione dei tutor senior, ex studenti del Volta: Isabella Di Carlo, prossima alla laurea Magistrale in Chimica UNICT, Gabriele Bellomo e Aldo Riggi, studenti della Facoltà di Ingegneria UNIPA, Francesco Barone, studente di laurea Magistrale in Fisica UNIPD.



