Cronaca 167

Scuola e vaccini, il sindaco di Gela: "Puntare sulla immunizzazione dei bambini"

Lo ha detto il primo cittadino nel corso di un incontro svoltosi in prefettura a Caltanissetta

Redazione

01 Febbraio 2022 19:59 Condividi Notizia Facebook Twitter LinkedIn Email https://www.seguonews.it/scuola-e-vaccini-il-sindaco-di-gela-puntare-sulla-immunizzazione-dei-bambini Copia Link Condividi Notizia

L’emergenza Covid e la convivenza col virus all’interno delle scuole. Si è parlato di questo, stamattina, nel corso di una riunione in videocollegamento con la Prefettura alla quale il Sindaco Lucio Greco ha preso parte insieme ai colleghi della provincia, alla direzione strategica dell’ASP e ai dirigenti scolastici. In questa fase in cui i numeri relativi ai contagi stanno concedendo una tregua, si spera duratura, è fondamentale gestire l’emergenza pandemica tra i banchi di scuola, per garantire la sicurezza degli alunni, facilitare la loro individuazione in caso di positività o di contatti con soggetti positivi, attivare subito la dad e agevolare il rientro, col tampone negativo, una volta ultimata la quarantena.

Nel prendere la parola, il Sindaco Greco ha sottolineato come anche a Gela la curva epidemiologica si sia invertita da diversi giorni, rimarcando che se da un lato questo rasserena, dall’altro non deve far abbassare la guardia. Riflettori puntati, poi, sulla campagna vaccinale degli studenti. “E’ fondamentale stabilire come organizzarla e affrontarla al meglio, - ha dichiarato il Primo Cittadino - e su questo mi piacerebbe che ASP e dirigenti scolastici ci indicassero la via migliore sulla quale le Istituzioni muoverci. Ci sono numerose famiglie che hanno forti resistenze e grande preoccupazione per i figli, soprattutto per quelli in tenera età, e mi chiedo se non sia il caso di coinvolgere da subito i pediatri. Dobbiamo fare in modo che questa campagna vaccinale decolli e possa contare su una significativa partecipazione, finendo col ridurre ulteriormente quella piccola parte della popolazione locale che ancora non si è immunizzata. Tutti, in questo momento, siamo chiamati ad essere propositivi e a mettere in campo impegno, dedizione e collaborazione per aiutare la tenuta di un sistema che si sta muovendo in una fase emergenziale molto delicata”.Il tavolo tecnico si è aggiornato al prossimo martedì per fare il punto della situazione a distanza di una settimana e capire come e dove, eventualmente, accelerare e/o apportare modifiche.



L'emergenza Covid e la convivenza col virus all'interno delle scuole. Si è parlato di questo, stamattina, nel corso di una riunione in videocollegamento con la Prefettura alla quale il Sindaco Lucio Greco ha preso parte insieme ai colleghi della provincia, alla direzione strategica dell'ASP e ai dirigenti scolastici. In questa fase in cui i numeri relativi ai contagi stanno concedendo una tregua, si spera duratura, è fondamentale gestire l'emergenza pandemica tra i banchi di scuola, per garantire la sicurezza degli alunni, facilitare la loro individuazione in caso di positività o di contatti con soggetti positivi, attivare subito la dad e agevolare il rientro, col tampone negativo, una volta ultimata la quarantena. Nel prendere la parola, il Sindaco Greco ha sottolineato come anche a Gela la curva epidemiologica si sia invertita da diversi giorni, rimarcando che se da un lato questo rasserena, dall'altro non deve far abbassare la guardia. Riflettori puntati, poi, sulla campagna vaccinale degli studenti. "E' fondamentale stabilire come organizzarla e affrontarla al meglio, - ha dichiarato il Primo Cittadino - e su questo mi piacerebbe che ASP e dirigenti scolastici ci indicassero la via migliore sulla quale le Istituzioni muoverci. Ci sono numerose famiglie che hanno forti resistenze e grande preoccupazione per i figli, soprattutto per quelli in tenera età, e mi chiedo se non sia il caso di coinvolgere da subito i pediatri. Dobbiamo fare in modo che questa campagna vaccinale decolli e possa contare su una significativa partecipazione, finendo col ridurre ulteriormente quella piccola parte della popolazione locale che ancora non si è immunizzata. Tutti, in questo momento, siamo chiamati ad essere propositivi e a mettere in campo impegno, dedizione e collaborazione per aiutare la tenuta di un sistema che si sta muovendo in una fase emergenziale molto delicata".Il tavolo tecnico si è aggiornato al prossimo martedì per fare il punto della situazione a distanza di una settimana e capire come e dove, eventualmente, accelerare e/o apportare modifiche.

© Riproduzione riservata

Ti potrebbero interessare