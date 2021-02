Attualita 194

Scuola, riparte il concorso straordinario docenti riservato ai precari: le prove dal 15 al 19 febbraio

Gli esperti del Comitato Tecnico Scientifico hanno espresso parere positivo per la ripartenza delle prove interrotte a causa della pandemia

Redazione

09 Febbraio 2021 15:59

Può ripartire il concorso straordinario per l'immissione in ruolo dei docenti che abbiano insegnato almeno tre anni. Il via libera è arrivato dal Comitato tecnico scientifico al termine della riunione di oggi. Gli esperti hanno dunque autorizzato lo svolgimento delle ultime 4 prove che erano rimaste sospese e che si terranno il 15, 16, 18 e 19 febbraio.

