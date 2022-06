Eventi 94

"Scuola attiva Junior", festa finale a Caltanissetta dell'istituto Veneto con Nissa Rugby e calcio

Obiettivo del progetto promuovere lo sport a scuola e favorire la pratica motoria e sportiva

Entusiastica partecipazione di studenti alla festa conclusiva del progetto “Scuola Attiva Junior” ideato dal Ministero dell’Istruzione e Sport e Salute nell’obiettivo comune della promozione dello sport a scuola e di favorire la pratica motoria e sportiva, in collaborazione con le Federazioni Sportive Nazionali. A Caltanissetta è stato l’I.C. “Vittorio Veneto” a realizzare l’iniziativa con l’apporto della DLF Nissa Rugby e del calcio. Tanti ragazzi e genitori hanno assiepato il polivalente “M. Amari”: una mattinata di sport e sano divertimento. Il professore Angelo Nicoletti, referente del progetto, sottolinea: “La nostra è una scuola in cui il ruolo dello sport è fondamentale. I nostri ragazzi hanno attività che svolgono in orario pomeridiano e sono stati coinvolti con i tecnici federali del rugby e del calcio. Speriamo che questo progetto possa proseguire negli anni e che lo sport possa avere un ruolo sempre più centrale nella scuola”.

Per la DLF Nissa Rugby ha operato il tecnico federale Evelyn Manganaro: “I ragazzi hanno conosciuto per la prima volta la palla ovale e si sono subito innamorati. Hanno dimostrato tanta voglia di fare e giocare. In questa festa finale non vedevano l’ora di praticare il rugby e portare in campo tutto il lavoro svolto nel corso dell’anno”. Per il calcio, il tecnico federale Armando Maritato aggiunge: “Grande valore educativo del progetto che serve alla crescita dei ragazzi. Prima lo sport si pratica per strada, oggi invece dobbiamo essere noi ad avviare allo sport i ragazzi: specialmente invogliarsi a muoversi perché oggi i giovani hanno difficoltà motorie. Li dobbiamo abituare al movimento, non importa quale sport scelgano o decidano di praticare”.





