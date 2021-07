Scuola, associazione presidi: "Se si mantiene distanziamento la Dad è inevitabile"

"Dico senza mezzi termini che se sarà necessario mantenere il distanziamento non si potrà evitare la Dad". Lo afferma il presidente dell'Associazione nazionale presidi, Antonello Giannelli, in un'intervista al Tg2000, il telegiornale di Tv2000.

"Non demonizzo la Dad - sottolinea Giannelli - È un male necessario che se si può evitare, tornando tutti in presenza, credo sia meglio per tutti".

"La vaccinazione - prosegue il presidente dell'Anp a Tv2000 - è l'arma definitiva. Se riuscissimo a vaccinare tutto il personale e auspicabilmente la maggior parte possibile degli studenti si potrebbe pensare a un ritorno con le misure di sicurezza attenuate. Una valutazione che certamente deve fare l'Autorità sanitaria ma la domanda da fare è: se ci vaccinassimo tutti e superassimo l'immunità di gregge sarebbe ancora necessario mantenere il distanziamento?".