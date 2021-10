Attualita 257

Scuola, all'istituto Volta di Caltanissetta potenziati diversi percorsi formativi

Previsti diversi interventi formativi, strutturati in base agli indirizzi di studio che il Volta ha attivato già da vari anni scolastici

Redazione

18 Ottobre 2021 19:56

Numerosi e vari i percorsi formativi extracurricolari, attivati presso presso l’I.I.S. A. Volta di Caltanissetta: già in questa iniziale fase dell’anno scolastico, si prevedono interventi di potenziamento e di sostegno didattico riguardanti varie aree disciplinari. In particolare gli studenti del primo anno fruiranno di corsi di potenziamento inerenti alla lingua italiana e a quella inglese, e alla Matematica; si mirerà dunque a rendere solide le competenze in questi tre ambiti disciplinari, che, al secondo anno, saranno oggetto delle prove INVALSI. Per gli studenti del biennio, sarà attivato inoltre un corso di potenziamento di Latino, che consentirà sia di realizzare gli specifici obiettivi d’apprendimento della disciplina, sia di completare, in chiave trasversale, l’ampio quadro dell’Educazione linguistica, con particolare riguardo per le strutture sintattiche e il lessico.

Seguiranno poi altri interventi formativi, strutturati in base agli indirizzi di studio che il Volta ha attivato già da vari anni scolastici: per il Liceo sportivo è infatti previsto il potenziamento di Scienze motorie e di discipline sportive, per il biennio dell’anglocinese il corso di lingua cinese, per il Tecnico dei trasporti un laboratorio che approfondirà le tecniche della navigazione aerea. Per quanto concerne infine il cosiddetto “Info- Bio”, l’indirizzo più richiesto che approfondisce l’Informatica, la Fisica e le Scienze, un ruolo fondamentale sarà assunto dai percorsi laboratoriali, che, in chiave esperienziale, andranno ad approfondire i contenuti curricolari, con particolare riguardo per la Chimica, per il Coding e per la Robotica.

Non solo ampliata, ma anche particolarmente diversificata risulta dunque l’offerta formativa, grazie a questi percorsi che, come sottolinea il Dirigente Scolastico Vito Parisi, “da un lato si innestano perfettamente nella curricolare attività didattica, ma dall’altro offrono un valore aggiunto agli studenti, sia per l’incremento del “tempo scuola”, sia per le particolare metodologie adottate.” I percorsi infatti, pensati per promuovere la socializzazione e il successo scolastico, e per prevenire eventuali forme di disagio, saranno svolti dai docenti dell’istituto, con metodologie didattiche coinvolgenti, ludiche e laboratoriali, in modo da coniugare la formazione con il benessere scolastico.

Obiettivi canonici, ma che risultano ancora più urgenti se si pensa che tutti gli studenti hanno trascorso gli ultimi due anni scolastici quasi del tutto in DAD, a causa della pandemia e che pertanto queste attività progettuali mirano anche a recuperare il loro rapporto con la scuola, per renderlo sereno e stabile. In questa ottica, particolare riguardo è stato dedicato alle classi prime che si trovano a compiere il passaggio alla scuola superiore, in una fase non certo facile per la scuola italiana e necessitano dunque di forme di “accoglienza” mirate. Un’offerta formativa resa possibile da un previo e intenso lavoro di gruppo dei docenti del Volta, che, con il coordinamento della dirigenza, hanno curato la stesura dei progetti, risultati poi conformi ai bandi ministeriali del Piano Operativo Nazionale.





