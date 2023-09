Scrive un post sul suo rottweiler: «È come un figlio per me». Poco dopo il cane la sbrana

Scrive un post sul suo rottweiler: «È come un figlio per me». Poco dopo il cane la sbrana

La donna è ricoverata in gravi condizioni ed i medici tentano di salvarle il braccio dall'amputazione

Scrive un post su Facebook sulla lealtà e sulla fedeltà dei suoi due cagnoloni; poco dopo viene aggredita dagli stessi animali. Nikita Piil, 31 anni, ha riportato ferite molto profonde a causa dei morsi dei suoi due rottweiler, Bronx e Harlem che le si sono scagliati contro. La donna di Perth aveva da poco descritto uno dei cani come "leale" e "protettivo", spiegando di essere così legata a loro al punto da considerarli come dei figli.

Nikita Piil si trova in condizioni gravi ma stabili al Royal Perth Hospital mentre i medici tentano di salvarle il braccio dall'amputazione. L'aggressione deve essere stato un vero choc per la donna che definiva Bronx nel 2017: «Un piccolo compagno incredibile, sfacciato, leale, intelligente e protettivo. Sei tutto il mio mondo». I cani erano sicuramente ben curati e secondo gli esperti alla base dell'accaduto potrebbe esserci stato il tentativo della donna di sedare uno scontro tra i due animali.

A lanciare l'allarme sono stati i vicini, sentendo un gran trambusto provenire dall'appartamento della 31enne. Le persone accorse hanno tentato in ogni modo di allontanare l'animale, con mazze e tubi, ma solo all'arrivo della polizia che ha sparato un colpo di pistola, il cane ha lasciato la presa. Mentre un cane è stato abbattuto, il secondo è ancora sotto la custodia in attesa che si concludano le indagini.



