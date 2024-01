Cronaca 786

Scrive sui social "caro anno non mi togliere nessuno" e muore

È accaduto ad un 32enne in provincia di Brindisi, l'autopsia chiarirà quanto è accaduto

Redazione

02 Gennaio 2024 15:45 Condividi Notizia Facebook Twitter LinkedIn Email https://www.seguonews.it/scrive-sui-social-caro-anno-non-mi-togliere-nessuno-e-muore Copia Link Condividi Notizia

Posta sul proprio profilo social, nelle ore a cavallo tra il vecchio e il nuovo anno, il messaggio "Caro anno, non mi portare niente, basta che non mi togli nessuno" e muore poco dopo. È accaduto a un 32enne di Mesagne (Brindisi) che per le feste di fine anno si era trasferito nella casa della compagna a Manduria (Taranto).

Il giovane, che di professione fa il cuoco, aveva aiutato degli amici a preparare la tavola, quando ha accusato un malore. Si è quindi allontanato dal luogo dove erano in corso i preparativi per tornare a casa e fare una doccia. La compagna lo aveva visto riprendersi dopo la doccia, senonché l'uomo è poi caduto a terra in camera da letto.

Qui lo hanno trovato i soccorritori del 118 che hanno provato a rianimarlo, avendo riscontrato un arresto cardio-respiratorio, e poi l'hanno trasportato all'ospedale di Manduria, ma ogni ulteriore tentativo dei medici è stato vano. Il 32enne è morto. Pare che non soffrisse di alcuna patologia. Nelle prossime ore sarà effettuata l'autopsia.



Posta sul proprio profilo social, nelle ore a cavallo tra il vecchio e il nuovo anno, il messaggio "Caro anno, non mi portare niente, basta che non mi togli nessuno" e muore poco dopo. È accaduto a un 32enne di Mesagne (Brindisi) che per le feste di fine anno si era trasferito nella casa della compagna a Manduria (Taranto). Il giovane, che di professione fa il cuoco, aveva aiutato degli amici a preparare la tavola, quando ha accusato un malore. Si è quindi allontanato dal luogo dove erano in corso i preparativi per tornare a casa e fare una doccia. La compagna lo aveva visto riprendersi dopo la doccia, senonché l'uomo è poi caduto a terra in camera da letto. Qui lo hanno trovato i soccorritori del 118 che hanno provato a rianimarlo, avendo riscontrato un arresto cardio-respiratorio, e poi l'hanno trasportato all'ospedale di Manduria, ma ogni ulteriore tentativo dei medici è stato vano. Il 32enne è morto. Pare che non soffrisse di alcuna patologia. Nelle prossime ore sarà effettuata l'autopsia.

© Riproduzione riservata

Ti potrebbero interessare