Salute 497

Screening oncologici, a Riesi il convengo "Prevenire è amarsi" per sensibilizzare la cittadinanza

Le relazione dei medici intervenuti sono state intervallate dalle note al pianoforte del Maestro Ester Carrubba

Redazione

20 Ottobre 2023 08:39 Condividi Notizia Facebook Twitter LinkedIn Email https://www.seguonews.it/screening-oncologici-a-riesi-il-convengo-prevenire-e-amarsi-per-sensibilizzare-la-cittadinanza Copia Link Condividi Notizia

Giorno 18 ottobre a Riesi si è svolto il convegno divulgativo sugli screening oncologici "Prevenire è amarsi", inserito tra gli eventi informativi dell'ottobre in rosa dell'ASP. Il convegno ideato dalla Dottoressa Maria Milena Sanfilippo, Responsabile del centro gestionale screening, fortemente sostenuta dal Dott. Luciano Fiorella, Direttore Sanitario dell'ASP, in accordo con Dott. Emiliano Sardella, il Sindaco di Riesi, la Dott.ssa Daniela Pasqualetto Vicesindaca, si è focalizzato sull'importanza della prevenzione e sulla sensibilizzazione agli screening oncologici.

Dopo i saluti istituzionali del Dottore Emiliano Sardella e del Dottore Luciano Fiorella, la Dottoressa Milena Sanfilippo ha esposto il modello del percorso diagnostico-terapeutico dell'ASP per i pazienti oncologici. La Dottoressa Giuseppina Guadagno ha parlato dell'importanza dello screening mammografico, la Dottoressa Daniela Anzelmo ha illustrato l'evoluzione dello screening del carcinoma alla cervicale in questi anni e il Dott Marcello Maida ha esposto i vantaggi dello screening del carcinoma del colon retto. Inoltre è stato esposto dal Dott. Palermo, presidente dell'associazione No Serradifalko, un modello di collaborazione tra Comune, ASP e associazioni volontariato, messo in atto in via sperimentale nel comune di Serradifalco.

La sala conferenze "Filippo Scroppo" del centro polivalente gremita di gente, ha visto anche la pertecipazione attiva di molte associazioni di volontariato, il tutto intervallato da brani di musica classica suonati al pianoforte dal Maestro Ester Carrubba. L'invito ad aderire agli screening e l'importanza di una diagnosi precoce sicuramente sono stati sottolineati dall' intervento di Maria Scibetta, che con il suo toccante discorso ha dato voce a tutte quelle persone che il percorso lo stanno vivendo o che lo hanno vissuto .La bella serata di prevenzione si è conclusa con un inno alla vita con momento di convivialità offerto da "La Dolce Vita" e "Gran Caffè Petino caratterizzato da un buffet di panini rosa e cous cous rosa e una degustazione di panettoni di "Boccia, cose duci", rallegrato dalla musica dal vivo della band "Fake generation"



Giorno 18 ottobre a Riesi si è svolto il convegno divulgativo sugli screening oncologici "Prevenire è amarsi", inserito tra gli eventi informativi dell'ottobre in rosa dell'ASP. Il convegno ideato dalla Dottoressa Maria Milena Sanfilippo, Responsabile del centro gestionale screening, fortemente sostenuta dal Dott. Luciano Fiorella, Direttore Sanitario dell'ASP, in accordo con Dott. Emiliano Sardella, il Sindaco di Riesi, la Dott.ssa Daniela Pasqualetto Vicesindaca, si è focalizzato sull'importanza della prevenzione e sulla sensibilizzazione agli screening oncologici. Dopo i saluti istituzionali del Dottore Emiliano Sardella e del Dottore Luciano Fiorella, la Dottoressa Milena Sanfilippo ha esposto il modello del percorso diagnostico-terapeutico dell'ASP per i pazienti oncologici. La Dottoressa Giuseppina Guadagno ha parlato dell'importanza dello screening mammografico, la Dottoressa Daniela Anzelmo ha illustrato l'evoluzione dello screening del carcinoma alla cervicale in questi anni e il Dott Marcello Maida ha esposto i vantaggi dello screening del carcinoma del colon retto. Inoltre è stato esposto dal Dott. Palermo, presidente dell'associazione No Serradifalko, un modello di collaborazione tra Comune, ASP e associazioni volontariato, messo in atto in via sperimentale nel comune di Serradifalco. La sala conferenze "Filippo Scroppo" del centro polivalente gremita di gente, ha visto anche la pertecipazione attiva di molte associazioni di volontariato, il tutto intervallato da brani di musica classica suonati al pianoforte dal Maestro Ester Carrubba. L'invito ad aderire agli screening e l'importanza di una diagnosi precoce sicuramente sono stati sottolineati dall' intervento di Maria Scibetta, che con il suo toccante discorso ha dato voce a tutte quelle persone che il percorso lo stanno vivendo o che lo hanno vissuto .La bella serata di prevenzione si è conclusa con un inno alla vita con momento di convivialità offerto da "La Dolce Vita" e "Gran Caffè Petino caratterizzato da un buffet di panini rosa e cous cous rosa e una degustazione di panettoni di "Boccia, cose duci", rallegrato dalla musica dal vivo della band "Fake generation"

© Riproduzione riservata

Ti potrebbero interessare