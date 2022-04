Cronaca 114

Scossa di terremoto di magnitudo 4.2, paura nel cuore della notte a Catania e Siracusa

Nonostante la profondità, il movimento della terra è stato avvertito distintamente da centinaia di persone

Redazione

Una forte scossa di terremoto ha svegliato la costa orientale della Sicilia nel cuore della notte. Il sisma di magnitudo 4.2 è stata localizzata alle 3.34 nello Ionio, difronte alla costa di Augusta, a metà strada fra Catania e Siracusa. Nonostante la profondità, il movimento della terra è stato avvertito distintamente da centinaia di persone nel raggio di almeno trenta chilometri. Spavento ma per fortuna non si registra nessun ferito e nessun danno è stato segnalato.

Immediato il tam tam sui social network, fra le province di Siracusa e Catania, hanno sussultato in piena notte e in pochi sono riusciti a riprendere sonno. (Gds.it)



