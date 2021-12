Scossa di terremoto di magnitudo 3.5 in provincia di Enna

Scossa di terremoto di magnitudo 3.5 in provincia di Enna

Poco dopo è stata registrata una seconda scossa a Ragalna, in provincia di Catania

Redazione

19 Dicembre 2021 09:47

Una scossa di terremoto di magnitudo 3.5 è stata registrata alle 22.24 di ieri sera, sabato 18 dicembre, in provincia di Enna. Secondo i rilevamenti dell’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (Ingv), il sisma ha avuto ipocentro a 31 km di profondità ed epicentro vicino al comune di Troina, all’incirca 5 km a est. Il terremoto è stato localizzato dalla sala sismica Ingv di Roma. Non si registrano danni a persone o cose. Poco dopo, alle 22.40, è stata registrata una seconda scossa, di magnitudo più bassa, 2.7, a un chilometro circa da Ragalna, in provincia di Catania, quindi decisamente più a est. Stavolta la profondità è stata di soli 4 km.



