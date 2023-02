Cronaca 193

Scossa di terremoto di magnitudo 2.9 nel Messinese

La scossa non sarebbe stata avvertita dalla popolazione

Redazione

Il 24 Febbraio 2023 ore 04:19 è stata registrata una scossa di terremoto di magnitudo 2.9 e profondità 27 km a San Teodoro (ME). Leggi qui per approfondire. Secondo la scala Richter, un evento sismico di magnitudo 2.9 è classificato come terremoto "molto leggero"e descritto nel modo seguente: generalmente non avvertito, ma registrato dai sismografi. ILMeteo.it controlla costantemente le zone colpite dai recenti terremoti e fornisce le previsioni meteo per i comuni vicini all'epicentro, supportando per quanto possibile le operazioni di aiuto alle popolazioni in difficoltà.



