Scossa di terremoto a Malta, avvertita anche nella costa meridionale siciliana

La scossa è stata avvertita anche a Gela, Vittoria, Siracusa e Noto

Redazione

A Malta c'è stato un terremoto di magnitudo 5.6 ad appena 9km di profondità registrato nelle acque a Sud dell’isola alle ore 20:55. Alla scossa principale della serata ne sono seguite altre due di magnitudo 3.8 alle 21:10 e di magnitudo 3.5 alle 21:13. Tanto spavento per i residenti di Malta che sono scesi per strada mentre i vigili del fuoco e gli uomini della Protezione civile hanno effettuato delle verifiche tecniche.

La scossa è stata sentita in Sicilia, in particolare nei comuni di Siracusa, Noto, Lentini, Vittoria, Ragusa, Gela e Modica.



