Scossa di magnitudo 4.6 alle isole Eolie: cadono intonaci e i vetri vanno in frantumi, abitanti in strada

Cronaca 460

Scossa di magnitudo 4.6 alle isole Eolie: cadono intonaci e i vetri vanno in frantumi, abitanti in strada

Si sono registrate anche due frane in prossimità della spiaggia di Valle Muria e nella zona sottostante di San Nicola

Redazione

04 Dicembre 2022 09:15 Condividi Notizia Facebook Twitter LinkedIn Email https://www.seguonews.it/scossa-di-magnitudo-46-alle-isole-eolie-cadono-intonaci-e-i-vetri-vanno-in-frantumi-abitanti-in-strada Copia Link Condividi Notizia

Si è registrata questa mattina, alle ore 8,12 una scossa di terremoto di magnitudo 4.6 con epicentro alle isole Eolie in provincia di Messina. L'epicentro del sisma e' stato localizzato a 3 chilometri di profondita'. Pochi minuti dopo, alle 8,18, si è registrata una nuova scossa, di magnitudo 2.0 a 6 chilometri di profondita'. Secondo quanto riferisce notiziarioeolie.it in ospedale sono caduti intonaci e in diverse zone i vetri sono andati in frantumi. Si sono registrate anche due frane in prossimità della spiaggia di Valle Muria e nella zona sottostante di San Nicola. Molti isolani si sono riversati in strada temendo altre scosse.



Si è registrata questa mattina, alle ore 8,12 una scossa di terremoto di magnitudo 4.6 con epicentro alle isole Eolie in provincia di Messina. L'epicentro del sisma e' stato localizzato a 3 chilometri di profondita'. Pochi minuti dopo, alle 8,18, si è registrata una nuova scossa, di magnitudo 2.0 a 6 chilometri di profondita'. Secondo quanto riferisce notiziarioeolie.it in ospedale sono caduti intonaci e in diverse zone i vetri sono andati in frantumi. Si sono registrate anche due frane in prossimità della spiaggia di Valle Muria e nella zona sottostante di San Nicola. Molti isolani si sono riversati in strada temendo altre scosse.

© Riproduzione riservata

Ti potrebbero interessare