Scorie radioattive in Sicilia, Ugl Caltanissetta: "Governo regionale prenda posizione e avvii confronto"

A dichiararlo Giuseppe Messina, Segretario regionale Ugl, ed il segretario di Caltanissetta Andrea Alario

Redazione

05 Gennaio 2021 21:35

"Il governo regionale nella sua collegialità prenda posizione e dichiari la totale contrarietà al deposito dei rifiuti radioattivi in Sicilia ed intervenga a tutti i livelli istituzionali per dichiarare l’assoluto divieto allo stoccaggio ed al transito di scorie nucleari in Sicilia”.A dichiararlo Giuseppe Messina, Segretario regionale Ugl, ed il segretario di Caltanissetta Andrea Alario sulla zona di Butera, intervenendo sulla polemica divampata in Sicilia alla notizia della individuazione a livello nazionale dei siti idonei per il deposito di rifiuti radioattivi che comprende quattro aree in Sicilia.

“Sullo smaltimento di rifiuti nucleari e sulla tutela dell’ambiente e del territorio siciliano – prosegue – si avvii un confronto con le parti sociali e con le comunità presenti sul territorio, a partire da quelle direttamente interessate come Trapani, Calatafimi-Segesta, Butera, Castellana e Petralia nelle province di Trapani, Caltanissetta e Palermo, perché la salute dei siciliani e la salvaguardia dei siti culturali e naturalistici è priorità assoluta”.

“La Sicilia non può continuare ad essere penalizzata – precisa Messina – si faccia esclusivamente l’interesse dei siciliani e si tuteli la vocazione produttiva agroalimentare, turistica proseguendo l’azione di valorizzazione della rete culturale e ambientale”.

“Come Ugl – conclude – affronteremo con responsabilità la complessa questione, con la coerenza e l’identità che da anni contraddistingue le battaglie del nostro sindacato, presente da quasi 71 anni nel panorama regionale e nazionale, a difesa del lavoro, dei soggetti fragili e dei cittadini”.

