Scorie radioattive in Sicilia, Di Cristina (Pd): "Lavoreremo per far cambiare idea al Governo"

Anche il segretario provinciale di Caltanissetta Peppe Di Cristina afferma che il suo partito si opporrà

Redazione

05 Gennaio 2021 19:00

"Senza troppi giri di parole la posizione mia e del mio Partito in Provincia, con la stessa fermezza con cui ci siamo opposti alla scelta del governo #Musumeci di individuare nelle aree della nostra Provincia lo smaltimento dell'amianto, è quella di essere contrari alla scelta di #Butera tra i comuni per lo smaltimento delle scorie radioattive.Lavoreremo fin da subito per fare cambiare idea al governo, questa provincia e questo territorio hanno pagato un prezzo troppo alto". Ad affermarlo è il segretario provinciale di Caltanissetta del Pd, Peppe Di Cristina.



