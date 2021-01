Politica 43

Scorie radioattive in Sicilia, Damante (M5S): "La Sicilia non può diventare centro di stoccaggio"

Anche il deputato gelese del Movimento Cinque Stelle Ketty Damante prende una posizione contraria

Redazione

05 Gennaio 2021 19:06

"La Sicilia, soprattutto il nostro comprensorio, già martoriata sotto il profilo ambientale, non può e non deve diventare centro di stoccaggio dei rifiuti nucleari. Musumeci dovrà impegnarsi a non accogliere le proposte della Carta Nazionale delle Aree Idonee (CNAI) approvata". E' quanto afferma il deputato del Movimento Cinque Stelle Ketty Damante. "Si apre infatti oggi la fase del confronto con gli enti locali e successivamente le trattative bilaterali con le Regioni nel cui territorio ricadono le aree idonee. In caso di insuccesso delle trattative bilaterali verrà convocato un tavolo interistituzionale, come ulteriore tentativo di pervenire a una soluzione condivisa.Butera è il comune individuato nell'area Sud della Sicilia come area idonea per l'insediamento dell'impianto; è un piccolo borgo caratteristico siciliano che incentra la propria economia su una produzione agricola e agroalimentare di qualità, produzione di eccellenze note in tutto il mondo.

Comune sopravvissuto all'invasione di scelte scellerate e inquinanti che le aree vicine hanno purtroppo subito.

Serve che i Comuni delle province coinvolte facciano rete restando uniti nella scelta di cambiare le sorti di aree fortemente compromesse dal punto di vista ambientale. La consultazione popolare si è aperta oggi ma per l'area sud è già stata convocata una riunione provinciale dal Sindaco di Caltanissetta Roberto Gambino che si terrà che si terrà giovedì prossimo. Non è già tutto deciso, dobbiamo ancora dire la nostra e lo faremo".



