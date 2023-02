Eventi 502

Scoprire e riscoprire Caltanissetta con il CRAL Giustizia: domenica 26 febbraio visita guidata a Palazzo Lanzirotti

La partecipazione è gratuita, come sempre da sedici anni, e l’invito è rivolto a tutti (soci e non soci del CRAL)

Redazione

Primo appuntamento del 2023 dell’iniziativa “Scoprire e riscoprire Caltanissetta”. Ricominciano per il 2023 le visite guidate relative all’iniziativa “Scoprire e riscoprire Caltanissetta” che quest’anno verrà integrata con visite anche a San Cataldo e gite culturali in vari comuni della nostra bella Sicilia (Butera, Palermo, Piazza Armerina, Agrigento ecc.). Domenica 26 febbraio andremo, sempre con la guida del prof. Enzo Falzone, a visitare Palazzo Lanzirotti e a conoscere le vie che lo circondano. Preliminarmente verrà illustrato il programma per il 2023 sia per le visite guidate, sia per le gite. L’appuntamento è alle ore 10,00 in Piazza Garibaldi, davanti la fontana del Tritone.

Il Cral Giustizia, nello svolgimento dell’iniziativa Scoprire e riscoprire Caltanissetta si avvale della collaborazione delle associazioni: Lions Caltanissetta dei Castelli. Royal Eagles, e Francesco Amico; Ha, inoltre, il patrocinio del Comune di Caltanissetta e della locale ProLoco. Durante l’incontro verrà illustrato il programma in cantiere per il 2023 e verranno rese note le altre iniziative del Cral Giustizia. Ci auguriamo di avere sempre più giovani che abbiano voglia di conoscere storia, tradizioni, aneddoti della nostra bella cittadina. La partecipazione è gratuita, come sempre da sedici anni, e l’invito è rivolto a tutti (soci e non soci del CRAL). Ulteriori informazioni sono reperibili sulla pagina facebook del CRAL www.facebook.com/CRAL-GIUSTIZIA-CALTANISSETTA. Il Presidente del CRAL Calogero Occhipinti



