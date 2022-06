Eventi 295

Scoprire e riscoprire Caltanissetta, domenica visita alla chiesa di Santa Lucia

L'appuntamento è per le ore 10,00 davanti la Chiesa di San Sebastiano

Redazione

Il CRAL Giustizia ricomincia la propria attività dopo il fermo dovuto al COVID con le visite guidate per conoscere a riscoprire la città. Domenica 19 giugno si svolgerà la visita guidata per le vie cittadine per conoscere la Caltanissetta dal '500 all'800 e si concluderà con la visita alla chiesa di Santa Lucia di Caltanissetta.L'appuntamento è per le ore 10,00 davanti la Chiesa di San Sebastiano. Ne dà notizia il Presidente del Cral, Calogero Occhipinti.



