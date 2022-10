Eventi 305

Scoprire e riscoprire Caltanissetta, domenica passeggiata tra le vie della "Provvidenza"

L'appuntamento è per le 10 in Piazza Garibaldi davanti la Fontana del Tritone

Proseguono le visite guidate alla città inserite nell'iniziativa "Scoprire e riscoprire Caltanissetta" che si trova ad operare da ben 16 anni nella nostra bella cittadina. Domenica faremo una passeggiata tra le vie del rione provvidenza scoprendo la storia, il rinnovamento e le chiese in esso esistenti. L'appuntamento è per le 10 in Piazza Garibaldi davanti la Fontana del Tritone. Il Cral tiene a ribadire che le visite organizzate sono assolutamente gratuite e chi vi collabora lo fa con spirito di amore per la città e per i suoi abitanti. Ne dà notizia il presidente del Cral, Calogero Occhipinti.



