Scopri l'Italia, Game Contest dedicato a Mussomeli: sfida a colpi di quiz per promuovere il territorio

Hanno preso parte all'iniziativa tanti mussomelesi ma anche molti cittadini di ogni regione d’Italia e connazionali che vivono all’estero

09 Gennaio 2021 10:30

Parte alla grande il primo Live Quiz di Mussomeli Game Contest! Innovativo e futuristico strumento di marketing territoriale.E’ bastato scaricare l’app Wicontest per partecipare in diretta streaming, al primo concorso a premi realizzato dal Comune di Mussomeli in collaborazione con la Regione Sicilia Assessorato Turismo Sport e Spettacolo, dedicato alla promozione della cultura e del territorio.

Tantissimi mussomelesi ma anche molti cittadini di ogni regione d’Italia e connazionali che vivono all’estero, si sono sfidati a colpi di quiz su domande di argomenti misti, legati a personaggi, leggende, tradizioni, storia, arte, enogastronomia, sport e tanto altro.

Il Live Quiz è stato condotto da Laura Gambino e con lei ospite d’eccezione Giuseppe Catania, Sindaco di Mussomeli. Durante la diretta, l’intervista esclusiva a Manlio Messina, Assessore Turismo, Sport e Spettacolo della Regione Sicilia.

“Questa modalità un pò ludica, un pò divertente mi sta facendo scoprire particolari di Mussomeli che magari prima non conoscevo fino in fondo e aiuta me e i Mussomelesi a conoscere meglio la nostra comunità e soprattutto fa sì che possa essere scoperta da chi ha intenzione di visitarla perchè Mussomeli ha tanto da offrire” ha dichiarato il primo cittadino.

L’Assessore regionale Messina ha espresso il suo sostegno al progetto, convinto che “l’azione messa in campo dal comune di Mussomeli è in linea con quella che è stata la progettualità che abbiamo dovuto mettere in campo in questi mesi difficili, cercando di dare vigore alla cultura, al territorio, alla promozione territoriale con nuovi strumenti. Il Comune di Mussomeli ha saputo cogliere al balzo questa bella opportunità e noi siamo felici perchè è uno strumento innovativo che mette al centro la promozione di Mussomeli attraverso un gioco simpatico, con quelle dinamiche che ci danno l’opportunità di promuovere la Sicilia, quindi merito a loro. Noi abbiamo voluto finanziare questa iniziativa perchè ribadisco siamo convinti che non possiamo fermarci nonostante il periodo. La bellezza siciliana deve essere messa in mostra. Un grande in bocca al lupo a tutti affinchè sia un momento di divertimento, gioia, spensieratezza e soprattutto tutti insieme dobbiamo utilizzare questo strumento innovativo e originale per promuovere Mussomeli che è un borgo assolutamente che merita l'attenzione da parte del turismo nazionale ed internazionale e certamente l’attenzione del nostro assessorato che è presente e lo sarà in futuro”.

Per i primi 3 classificati i “box food” di prodotti tipici reperibili presso l’'ecommerce “Eccellenze Don Vito”.

Il prossimo Live Quiz andrà in diretta streaming, sull’app Wicontest, giorno 14 gennaio dalle ore 20:30. L'ospite della serata sarà il famoso scrittore Roberto Mistretta.

Ogni giorno, attraverso i GLOBAL QUIZ tutti i players potranno scoprire e imparare tante curiosità sui vari temi proposti.

Ogni settimana il player che avrà accumulato più punti, partecipando alle sfide Global Quiz e Live Quiz, sarà decretato “vincitore della classifica settimanale” e riceverà un set Oli extra vergine di oliva "Cuimani”.



