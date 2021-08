Scopre che la sua ex si trova a San Leone e la raggiunge per minacciarla e insultarla: nisseno arrestato dalla polizia

Cronaca 1699

Scopre che la sua ex si trova a San Leone e la raggiunge per minacciarla e insultarla: nisseno arrestato dalla polizia

Una volta attivato l'iter per il codice rosso è stata avvisata anche la questura di Caltanissetta

Redazione

23 Agosto 2021 15:52

Un trentenne nisseno è stato arrestato dai poliziotti della sezione Volanti di Agrigento per atti persecutori nei confronti della sua ex. L'uomo, che adesso su disposizione del sostituto procuratore di turno si trova ristretto ai domiciliari, nei giorni scorsi avrebbe raggiunto la sua ex fidanzata a San Leone dove aveva deciso di trascorrere un periodo di vacanza. Dopo aver appreso che la donna, da cui ha avuto anche una figlia, si trovava nel centro dell'agrigentino l'ha raggiunta immediatamente cominciando a minacciarla e insultarla. In due occasioni la ragazza ha contattato le forze dell'ordine che alla fine hanno arrestato il trentenne. Una volta attivato l'iter per il codice rosso è stata avvisata anche la questura di Caltanissetta a tutela della vittima. (Fonte Agrigentonotizie.it)



Un trentenne nisseno è stato arrestato dai poliziotti della sezione Volanti di Agrigento per atti persecutori nei confronti della sua ex. L'uomo, che adesso su disposizione del sostituto procuratore di turno si trova ristretto ai domiciliari, nei giorni scorsi avrebbe raggiunto la sua ex fidanzata a San Leone dove aveva deciso di trascorrere un periodo di vacanza. Dopo aver appreso che la donna, da cui ha avuto anche una figlia, si trovava nel centro dell'agrigentino l'ha raggiunta immediatamente cominciando a minacciarla e insultarla. In due occasioni la ragazza ha contattato le forze dell'ordine che alla fine hanno arrestato il trentenne. Una volta attivato l'iter per il codice rosso è stata avvisata anche la questura di Caltanissetta a tutela della vittima. (Fonte Agrigentonotizie.it)

Ti potrebbero interessare