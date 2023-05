Cronaca 1804

Scoppia un incendio in un appartamento, un 25enne cade dal sesto piano e muore

In via Ximenes a Palermo sono arrivati i pompieri, i carabinieri e l'ambulanza del 118

Redazione

10 Maggio 2023 16:52 Condividi Notizia Facebook Twitter LinkedIn Email https://www.seguonews.it/scoppia-un-incendio-in-un-appartamento-un-25enne-cade-dal-sesto-piano-e-muore Copia Link Condividi Notizia

Tragedia nel primo pomeriggio di oggi, intorno alle 15, a Palermo. Un incendio è divampato in un appartamento in via Leonardo Ximenes, nel quartiere Borgo Vecchio, e un 25enne è caduto dal sesto piano del palazzo. I residenti hanno subito avvertito i vigili del fuoco e le forze dell'ordine. In via Ximenes sono arrivati i pompieri, i carabinieri e l'ambulanza del 118. I sanitari non hanno potuto fare altro che constatare il decesso, mentre i pompieri si sono occupati di spegnere le fiamme. I carabinieri hanno transennato la zona e interrogato i presenti per capire cosa sia realmente accaduto. Sul posto ci sono i familiari della vittima e molti residenti della zona.

Spetterà agli inquirenti ricostruire quanto avvenuto, accertare l'origine dell'incendio e capire come mai il 25enne sia caduto dal sesto piano: se sia precipitato nel tentativo di mettersi in salvo, se si sia sentito male per aver inalato il fumo o se vi siano altre motivazioni.



Tragedia nel primo pomeriggio di oggi, intorno alle 15, a Palermo. Un incendio è divampato in un appartamento in via Leonardo Ximenes, nel quartiere Borgo Vecchio, e un 25enne è caduto dal sesto piano del palazzo. I residenti hanno subito avvertito i vigili del fuoco e le forze dell'ordine. In via Ximenes sono arrivati i pompieri, i carabinieri e l'ambulanza del 118. I sanitari non hanno potuto fare altro che constatare il decesso, mentre i pompieri si sono occupati di spegnere le fiamme. I carabinieri hanno transennato la zona e interrogato i presenti per capire cosa sia realmente accaduto. Sul posto ci sono i familiari della vittima e molti residenti della zona. Spetterà agli inquirenti ricostruire quanto avvenuto, accertare l'origine dell'incendio e capire come mai il 25enne sia caduto dal sesto piano: se sia precipitato nel tentativo di mettersi in salvo, se si sia sentito male per aver inalato il fumo o se vi siano altre motivazioni.

© Riproduzione riservata

Ti potrebbero interessare