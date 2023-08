Scoppia l'incendio in casa per alcune crepe nel forno di casa

Cronaca 869

Scoppia l'incendio in casa per alcune crepe nel forno di casa

L'intervento dei vigili del fuoco a Licata che hanno evitato lo scoppio di alcune bombole a gas

Redazione

05 Agosto 2023 17:10 Condividi Notizia Facebook Twitter LinkedIn Email https://www.seguonews.it/scoppia-lincendio-in-casa-per-alcune-crepe-nel-forno-di-casa Copia Link Condividi Notizia

Divampa l’incendio all’interno della dependance di un’abitazione di contrada Pisciotto a Licata e alcune bombole del gas rischiano di saltare in aria. Sono dovuti intervenire i vigili del fuoco del locale distaccamento per evitare una tragedia. I pompieri, dopo aver allontanato i presenti, sono riusciti a mettere tutto in sicurezza, ma il locale ha riportato gravi danni, anche strutturali. I proprietari dell’abitazione avevano acceso il forno, doveva essere un sabato all’insegna del relax e della buona cucina. A causa di alcune crepe nel forno, le fiamme però sono riuscite ad aggredire quanto c’era all’interno del locale.



Divampa l'incendio all'interno della dependance di un'abitazione di contrada Pisciotto a Licata e alcune bombole del gas rischiano di saltare in aria. Sono dovuti intervenire i vigili del fuoco del locale distaccamento per evitare una tragedia. I pompieri, dopo aver allontanato i presenti, sono riusciti a mettere tutto in sicurezza, ma il locale ha riportato gravi danni, anche strutturali. I proprietari dell'abitazione avevano acceso il forno, doveva essere un sabato all'insegna del relax e della buona cucina. A causa di alcune crepe nel forno, le fiamme però sono riuscite ad aggredire quanto c'era all'interno del locale.

© Riproduzione riservata

Ti potrebbero interessare